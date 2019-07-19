Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Modern sanatın en yeni numunelerine yer açacak olan fuar, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu sene fuarın artistik direktörlüğünü Anissa Touati üstlenecek. CI, Türk galerilerinin yanı sıra uluslararası çağdaş sanat galerilerine de yer vererek pazara global bir erişim imkânı sunacak. Contemporary İstanbul’da bu yıl yaklaşık 30 yerli 45 yabancı galeri yer alacak. On üç yıldan beri olduğu gibi bu yıl da fuar, Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Faaliyetin basın toplantısında konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli “İstanbul’u dünyanın sanat merkezi yapmak için elimizde büyük bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirelim, dünyaya anlatalım. Bu eylül ayı ve sonrasında İstanbul’da sanata yapılan yatırımlar bizi çok heyecanlandırıyor” diyor.