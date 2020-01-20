Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fatih Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinin ortaklaşa düzenlediği Kızlarağası Medresesindeki programda, İnan’ın hayatı, eserleri ve şahsiyeti konuşuldu. Mahmut Bıyıklı’nin idare ettiği faaliyette, usta edebiyatçıyı kardeşi Dr. Ahmet İnan, Prof. Dr. Turan Koç ve Mehmet Doğan anlattı. Akif İnan’ın bir nesle ağabeylik ettiğinin altını çizen Ahmet İnan “Ağabeylik vasfı onun en önemli vasfıydı. Dava adamlığı da onun şahsını temsil ediyordu. İnanın ki adam gibi adamdı. Hiçbir zaman ölümden korkmadı. Hiçbir zaman makam sevdası içinde bulunmadı” diye konuştu. Akif İnan’ın çevresinin de çok geniş olduğunu aktaran Prof. Dr. Turan Koç ise “Akif Ağabey dili ile üslubu ile olduğu kadar tavırlarıyla da benim gibi arkadaşlara istikamet tutturmamızda yardımcı oldu” dedi.