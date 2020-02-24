Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul ve İstanbulluların hikayelerinin fotoğraflarından meydana gelen sergi, Spokane şehrinde yer alan Saranac Art Project Gallery’de, 6 Mart’ta sanatseverlerle buluşacak. “Streetwise İstanbul” projesi çerçevesinde yaklaşık üç sene boyunca İstanbul Boğazı’nın iki yakasındaki mahallelerde çalışma yapıldı. Serginin metinlerini ise 1985’den beri birçok defa Türkiye’ye gelen ABD’li yazar Meghan Nuttall Sayres kaleme aldı.