Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Koronavirüs pandemisinde sanatseverlerden uzak kalan sanat mekânları, normalleşme safhasıyla birlikte 3 ay sonra kapılarını açıyor… Bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, ören yeri ve kütüphaneler kontrollü bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Bazı özel müze ve kütüphaneler de kapılarını ilerleyen günlerde açacak. Arter de 16 Haziran’da yeniden açılmaya hazırlanıyor. Kontrollü normalleşme safhasında, ziyaretçilerini hijyen tedbirleriyle ağırlayacak olan sanat mekânı, pazartesi hariç her gün 11.00–17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Beyoğlu’ndaki geçici mekânında yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Modern ise tedbirlerle yine 16 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Müzenin daha güvenli ve rahat gezilebilmesi için online rezervasyon uygulaması yapılacak. Çağdaş ve geleneksel sanatları harmanlayan Bayburt’un Bayraktar köyündeki özel Baksı Müzesi ise bugün itibariyle ziyaretçi ağırlamaya başlayacak.

Müzeler daha güvenli

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerinde güvenlik tedbirleri aldı. Temasa açık tüm alanların periyodik olarak dezenfekte edildiği müze ve ören yerlerinin, giriş ve sergileme alanlarına da ikaz levhaları yerleştirildi. Artık müze ve ören yerlerine giden ziyaretçiler, temassız ateş ölçümleri yapılarak içeriye kabul edilecek. Ziyaretçiler, gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilecek. Bakanlığın www.muze.gov.tr adresine karekod ile ulaşılıp e-bilet ve Müzekart alımına imkân tanınacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştirilecek.