Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ressamın Paris’te geçirdiği yıllara ait “Montmartre’da Bir Sokak Manzarası” adlı resim, ilk defa görüntülendi. 1887 yılında resmedilen eser, 1920’de Fransız bir aile tarafından satın alınıp hiç halka açık şekilde sergilenmemişti. Sotheby’s Müzyede Evi tarafından Paris, Amsterdam ve Hong Kong’da ilk defa teşhir edilecek olan eser, 25 Mart’ta yapılacak müzayedede yeni sahibini arayacak. Van Gogh’un 1886-87 yıllarında kardeşi Theo ile yaşadığı dönemde yakınında yaşadığı bir sokağı tasvir ettiği tablonun 5 ila 8 milyon avroya alıcı bulması bekleniyor.