Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde bugün kapılarını açacak sergide, Güler’in açıklamalarıyla birlikte 75 siyah beyaz fotoğraf teşhire sunulacak. Sanatçının 93’üncü yaş gününde ziyarete açılacak olan “Ara Güler Fotoğraf Sergisi” ekim ayı sonuna kadar Galata Kulesi’nin üçüncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

Sırlı yazılar sergide Bünyamin Kınacı “Diğer sanatları kaligrafiyle bütünleştirdiğimiz zaman çok farklı tatlar, sırlar keşfettik” diyor.