15 gündür kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Yıldız Koca, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşan ihbar üzerine Esenyurt'ta bulundu. Eşinden ayrılmak istediğini ve çocuklarını yanına almayı planladığını söyleyen Koca'nın açıklamaları stüdyoda tartışmalara neden oldu. Çocuklarının yaşadığı evde ortaya çıkan ağır hijyen koşullarının ardından bakanlık harekete geçerken, Koca'nın kaldığı yeni evin nasıl ve kim tarafından tutulduğu da merak konusu oldu.

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15 gündür kayıp olan ve yakınlarının hayatından endişe ettiği Yıldız Koca'nın bulunmasının ardından özel hayatına ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı. Programa siyah kapüşonlu paltosuyla katılan Koca'nın, tüm ısrarlara rağmen kapüşonunu çıkarmaması dikkat çekti.

“YEDİ BAVULLA EVDEN AYRILDI” İDDİASI

Programda daha önce gündeme gelen "Yedi bavulla evden ayrıldı" iddiasını kabul etmeyen Yıldız Koca, yanında yalnızca biri lacivert, diğeri gri iki valiz bulunduğunu belirtti. Eşi Yasin Koca ile uzun süredir aynı evde ayrı hayatlar yaşadıklarını, farklı odalarda kaldıklarını anlatan Koca, boşanmak istediğini öğrenen kayınpederinin kendisine evden çıkmasını söylediğini öne sürdü.

Kayınpederinin, "Boşanmak istiyorsan evimden çık, evimi kilitleyeceğim" dediğini iddia eden Koca, evliliğini sonlandırmakta kararlı olduğunu ifade etti.

15 gündür kayıptı! Müge Anlı’daki Yıldız Koca bulundu, çocuklar için bakanlık harekete geçti

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BOŞANMA KARARI ALDI, UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Eşinden fiziksel şiddet görmediğini ancak tehdit edildiğini ileri süren Yıldız Koca, Yasin Koca'nın kendisine yönelik sözlerini de anlattı. Eşinin, "Senin baban bana para vermek zorunda, ben olmasam açsınız" dediğini iddia eden Koca, yaşadığı sorunlar nedeniyle KADES üzerinden uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Çocuklarını yanına almak istediğini belirten Koca, henüz uygun yaşam koşullarını sağlayamadığı için bu isteğini gerçekleştiremediğini dile getirdi.

15 gündür kayıptı! Müge Anlı’daki Yıldız Koca bulundu, çocuklar için bakanlık harekete geçti

ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI EVDEKİ GÖRÜNTÜLER ENDİŞELENDİRDİ

Yasin Koca'nın evdeki dağınıklık ve bakımsızlıktan eşini sorumlu tutmasına karşı çıkan Yıldız Koca, evin bu hale kendisi ayrıldıktan sonra geldiğini savundu. Çocuklarının da yanına gelmesini istediğini ancak evdeki internet bağlantısı nedeniyle bunu kabul etmediklerini öne süren Koca, öncelikle ayrı bir eve yerleşerek düzen kurmayı, ardından çocuklarını yanına almayı planladığını anlattı.

Öte yandan çocukların yaşadığı evden ekrana gelen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Duvarlarda küf, farklı noktalarda fare dışkıları ve yoğun kir bulunduğu görüldü. Kullanılamayacak durumdaki eşyalar da evdeki yaşam koşullarının yetersizliğini ortaya koydu.

15 gündür kayıptı! Müge Anlı’daki Yıldız Koca bulundu, çocuklar için bakanlık harekete geçti

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Hijyen, sağlık ve gıda koşullarındaki eksiklikler nedeniyle çocuklar devlet korumasına alındı. Aileye düzenli temizlik ve yemek desteği sağlanırken evde de kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, fare ve böcek dışkılarının bulunduğu eski koltukları evden çıkardı. Evde ilaçlama yapılırken duvar ve tavanlar da boyandı. Eve yeni çekyat, halı, sehpa ve battaniye getirildi.

15 gündür kayıptı! Müge Anlı’daki Yıldız Koca bulundu, çocuklar için bakanlık harekete geçti

YENİ EVİNİ NASIL TUTTU?

Çocuklarının yaşadığı evdeki olumsuz koşulların gündeme gelmesinin ardından Yıldız Koca'nın kaldığı yeni ev de programda tartışıldı. Temiz ve yeni eşyalarla döşenmiş evin nasıl temin edildiği sorusu gündeme gelirken Koca, tekstil işlerinde çalışarak biriktirdiği parayla kiraladığını söyledi.

Ancak kira sözleşmesinin Koca'nın adına olmadığı ve evde yalnız yaşamadığı yönündeki iddialar açıklamaların sorgulanmasına neden oldu.

Yıldız Koca ise bir arkadaşının tavsiyesiyle tanıştığı avukatın kendisine ayrı bir ev tutabileceğini söylediğini ve bu şekilde yeni bir eve yerleştiğini anlattı. Buna rağmen evin kimin tarafından kiralandığı ve sözleşmenin neden Koca'nın adına düzenlenmediği soruları cevap bekledi.

15 gündür kayıptı! Müge Anlı’daki Yıldız Koca bulundu, çocuklar için bakanlık harekete geçti

STÜDYODA GERGİN ANLAR…

Programın ilerleyen dakikalarında Yıldız Koca ile eşi Yasin Koca ve aile üyeleri arasında karşılıklı suçlamalar yaşandı. Tarafların açıklamaları üzerine stüdyoda tansiyon yükselirken Koca, eşinin yanına dönmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Boşanma kararından vazgeçmeyeceğini belirten iki çocuk annesi, kendi hayatını yeniden kurmak istediğini ifade etti.

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