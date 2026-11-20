Bir dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki yorumlarıyla geniş kitlelerce tanınan Prof. Dr. Arif Verimli, Bir Başkadır dizisinin yeni sezonunda yer alan terapi sahnelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medyada kendisine yöneltilen muayene ücreti sorusunu da cevaplayan Verimli, bir seans için 6 bin TL talep ettiğini açıkladı. Ünlü psikiyatristin açıkladığı ücret, sosyal medyada tartışma başlattı.

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Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Netflix'in ilgi gören yapımlarından Bir Başkadır'ın ikinci sezonunu gündemine aldı. Dizideki terapi sahnelerini gerçek mesleki deneyimiyle karşılaştıran Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda, "48 yıllık hekimim. Psikiyatrist ve sertifikalı psikoterapistim. Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda" ifadelerini kullandı.

Verimli, teşhis sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunarak psikometrik test, EEG, MR ve idrar tahlili yapılmadan tanı koymadığını belirtti.

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli seans ücretini açıkladı, yorumlar sosyal medyayı ikiye böldü

MUAYENE ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Ünlü psikiyatristin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, kendisine muayene olmak istemesi halinde ne kadar ücret ödemesi gerektiğini sordu. Verimli ise soruya doğrudan cevap vererek bir seans ücretinin 6 bin TL olduğunu duyurdu.

Seans ücretinin açıklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında fiyat tartışması başladı. Rakamı değerlendiren takipçiler, psikiyatri hizmetlerinin maliyeti ve uzmanların deneyimi üzerinden farklı görüşler dile getirdi.

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli seans ücretini açıkladı, yorumlar sosyal medyayı ikiye böldü

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SOSYAL MEDYADA ÜCRET TARTIŞMASI

Verimli'nin açıkladığı 6 bin TL'lik seans ücreti bazı kullanıcılar tarafından yüksek bulunurken bazıları ise uzmanlık ve deneyim göz önünde bulundurulduğunda makul olduğunu savundu.

Paylaşıma gelen yorumlarda, "Bir seans için bu kadar para vermek kolay değil", "Kaliteli sağlık hizmetinin de bir bedeli var", "Keşke herkesin ulaşabileceği fiyatlarda olsa", "Tecrübesiyle bu ücreti hak ediyor" gibi ifadeler öne çıktı.

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli seans ücretini açıkladı, yorumlar sosyal medyayı ikiye böldü

ARİF VERİMLİ MÜGE ANLI’NIN PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

2022 yılında katıldığı bir YouTube yayınında ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Verimli, Prof. Dr. Şevki Sözen ile yaşadığı fikir ayrılıklarına dikkat çekti. Sözen'in kendi uzmanlık alanına müdahil olduğunu düşündüğünü belirten Verimli, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı daha önce defalarca dile getirdiğini ancak bir sonuç alamadığını ifade etti. Müge Anlı'nın da söz konusu tutuma destek vermesinin kendisini üzdüğünü belirten Verimli, programa ve Anlı'ya karşı kırgınlık taşıdığını söyledi.

Bir takipçisinin ayrılığının Şevki Sözen'le yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorması üzerine ise Verimli, "Evet" cevabını vermişti.

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