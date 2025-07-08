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2 yıllık evlilik bitti! Survivor Yusuf Yıldız boşanma sebebini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2 yıllık evlilik bitti! Survivor Yusuf Yıldız boşanma sebebini açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023 Survivor ve 2025 Survivor All Star’da yarışan Yusuf Yıldız eşi Rümeysa Çelik ile evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu. Yıldız, boşanma haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

2023’te Survivor’da yarışan ardından 2025 All Star’a yedekten dahil olup ilk etapta Ünlüler takımında daha sonra ise Gönüller kadrosunda yer alan Yusuf Yıldız güçlü performansıyla dikkat çekmişti. 

2 yıllık evlilik bitti! Survivor Yusuf Yıldız boşanma sebebini açıkladı - 1. Resim

Parkurlardaki hızı ve takımıyla olan uyumuyla hafızalara kazınan isim sosyal medyadaki takipçileriyle samimi iletişimine ve gündelik hayatından paylaşımlarına devam ediyor. 

2 yıllık evlilik bitti! Survivor Yusuf Yıldız boşanma sebebini açıkladı - 2. Resim

Beden eğitimi öğretmeni olan ve yüzme antrenörlüğü yapan Yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2 yıllık evlilik bitti! Survivor Yusuf Yıldız boşanma sebebini açıkladı - 3. Resim

HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü isim 2 yıl önce evlendiği Rümeysa Çelik ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Sebep olarak ise hayata dair beklentilerinin değiştiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bugün itibarıyla Rümeysa Çelik ile olan evliliğimizi, karşılıklı saygı ve anlayış içinde ve ortak bir kararla sonlandırmış bulunuyoruz. 

Zamanla hayata dair beklenti ve önceliklerimizin farklılaştığını gördük ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu sürecin başından itibaren karşılıklı nezaketle ilerlediğini, bundan sonra da aynı saygının korunacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Destek olan herkese teşekkür ederiz. Aldığımız bu ortak kararla ilgili takipçilerimizden de anlayış bekliyoruz. Saygılarımızla…”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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