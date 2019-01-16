Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BKM’de gerçekleşen galaya çok sayıda ünlü isim katılarak Yakut ve Dinçel’i yalnız bırakmadı. Demet Akbağ, Sedef İybar, Oya Başar, Gökhan Türkmen, Aylin Aslım, Uraz-Melis Kaygılaroğlu, Murat Aygen gibi isimler oyunu büyük bir keyifle izledi. Oyunda, kılıktan kılığa girip 10’dan fazla karakteri canlandıran Devrim Yakut ve Bihter Dinçel, ocak ve şubat ayında İstanbul’un yan sıra Çanakkale, Ankara, Konya ve Antalya’da da seyirciyle buluşmaya devam edecek. Oyun, İstanbul dışında ilk olarak yarın saat 20.30’da ÇOMÜ Çanakkale’de tiyatroseverlerle buluşacak.