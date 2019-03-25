Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferhat Göçer, çıkan haberler sonrası gelen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederken "Darmadağın oldum ama değdi, bugüne kadar yaptığım en fiyakalı klip oldu" dedi.



Ambülans ve jandarma eşliğinde trafiğe kapalı alanda, Çatalca'da gerçekleştirilen çekimlerde üst düzey güvenlik önlemleri de alınmıştı.



Özel kıyafetlerle kamera karşısına geçen Ferhat Göçer, klip çekimine arabanın bagajında başlayarak, giden arabanın üstünde de adeta sörf yapıyor. Son planda da camı kırarak arabanın içine kendine atmayı başaran Göçer, senaryo gereği de geçmişiyle yüzleşiyor.



“Sensin” klibinin yönetmenliğini Ercan Şencan üstlenirken, Türkiye'de ilk kez bir klip çekiminde kullanılan; sinema, reklam ve büyük prodüksiyonlarda görmeye alışık olduğumuz Russian Arm'lı araç takip sahneleri de nefesleri kesiyor. "Sensin" in klibi Ferhat Göçer Youtube Kanalı, tüm müzik kanalları ve dijital platformlarda yayında.