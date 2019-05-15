Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen oyuncu 5 sezondur başarıyla devam eden dizinin içinde büyüdük ve hayat tecrübesi edindik ifadesinde bulunurken “Elif yaşamın tam odak noktası her türlü acı ve mutluluğun en yalın dille anlatıldığı kıymetli bir yapım. Bizde oyuncuları olarak özellikle Elif karakterini canlandıran 9 yaşındaki İsabella Damla Güvenilir ve ben acının her halini gördük ve canlandırdık, bu durum aslında bizi hayata hazırladı. Elif dizisiyle büyüdük senaryoda bütün tecrübeleri yaşadık, yaşamın bize sürpriz yapması zor” dedi. Seyirci ekranda gözleri yaşarırken bizde sette aynı hüznü yaşadık ifadesinide sözlerine ekleyen Selin Sezgin, Elif dizisi oyuncularının hikayeyi yaşayarak oynadığının ve başarının temelinin bu samimiyet olduğunuda vurguladı. Özellikle hapishane sahnelerinin kendisini çok etkilediğini ve insanın özgürlüğünün elinden alınmasının büyük acı olduğunu hakkıyla oynarken yaşadığını belirtti.