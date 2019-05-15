Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı dönem her yaştan izleyicileri ekran başına kilitleyen ve adını televizyon tarihinin klasikleri arasına yazdıran ‘Behzat Ç.’, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Canan Ergüder Ece ve Ege Aydan’ın ardından BluTV, polisiye dizinin hayranlarına beklenen haberi verdi. ‘Behzat Ç.’nin eski kadrosundan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren de yeni bölümlerde ekibe dahil oluyor.



İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Güven Kıraç’ın kötülükte Ercüment’le yarışan ve dizinin en beğenilen karakterlerinden biri olan Memduh Başgan karakteriyle geri döndüğü ‘Behzat Ç.’de Eray Eserol, Tahsin Amir; Ayça Eren ise Şule rolüyle kadrodaki yerlerini alacak.



Intermedia’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Behzat Ç.’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Dizinin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV’de izleyicilerle buluşacak.

