‘Eyvah Eyvah’ film serileriyle hem Bozcaada hem de Geyikli halkının sevgilisi haline gelen Ata Demirer, 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı. Kendisine ait teknesiyle denize açılan ünlü komedyen, çektiği eğlenceli mini klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer’in paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Kullanıcılar, Ata Demirer'in paylaşımının altına yorum yaparak, ünlü komedyenin yeni yaşını kutladı.
Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı
06.07.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü komedyen Ata Demirer 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ata demirer,yaş,ada,
635326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/635326.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER