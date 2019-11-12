Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvan barınaklarından ve sokakta bulduğu ağır yaralı ve işkenceye uğramış hayvanları alıp tedavi ettirerek evini paylaşan Nurdan Paksoy, satın alma sahiplen parolasıyla dostlarım dediği köpekleriyle yaşıyor. Başarılı oyuncu Nurdan Paksoy “ Evimde 4 köpeğim var, ağır yaralı halde bulduğum ya da sahiplendiğim canlılar. Hepsinin öyle acıklı hikâyeleri var ki bende dinlediğimde ağladım zorlanarak anlattığım herkeste ağlıyor. Hepsini fiziksel sağlığına kavuşturdum ama psikolojileri bozuk bunu görüyorum, Evdeki dostlarım için hayvan psikologu arıyorum” dedi.