Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerjisiyle çalışma temposuna yetişilmesi güç isim Nilay Dorsa, gündüz tiyatro sahnesinde akşamda müzik sahnesinde olmaya hazırlanıyor. Özde yapım tarafından sahneye konulacak olan “Boomerang” isimli komedi tarzındaki tiyatro oyununda Faruk K, Giray Mert Özdeneroğlu, Dilan Şahin ve Göktuğ Derici ile sahnede olmaya hazırlanan güzel şarkıcı “Oyunculuk çok keyifli, daha öncede tiyatro yaptım yola çıkarken oyuncunun er meydanında boy göstermek benim için keyifli bir durum. Benim sahne aldığım her eğlence mekanında müzik yanında tiyatral yönümü de ortaya koyuyorum, stand up’da yapıyorum şarkıya göre farklı karakterlerde sergiliyorum. Komedi olması benim için büyük avantaj gülmeyi ve güldürmeyi seviyorum, oyuna bayıldım, beni tiyatro sahnesinde seyredenler çok şaşıracak ve bana çok gülecekler” dedi. “Boomerang” isimli oyunun provalarında çalışkanlığıyla ve disipliniyle takdir gören Nilay Dorsa, oyunculuk kariyerinde iddialı bir adım attı.