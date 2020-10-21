Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı bir süredir efsane basketbolculardan Kerem Tunçeri ile anılan ve evleneceği konuşulan oyuncu Aslı Enver'in, Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tuttuğu iddia edildi.

Haberde evin adresinin açık açık verilmesi, üstüne bir de resminin kullanılması ünlü yıldızı çıldırttı!

Instagram hesabından açıklama yapan Aslı Enver "Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu. Güvenliğimi tehlikeye atmak nasıl bir şiddettir? Haber yalan. Hukuki yollara başvuracağım" dedi.

Aslı Enver'in açıklaması şöyle:

"Bugüne dek hakkımda çokça yalan haber çıkmıştır ve yıllar içinde bu duruma bağışıklığım da oluştu. Mümkün oldukça da cevap vermeyi tercih etmedim. Mesela dün sabah bir mekanda perdeleri indirerek ilişkim olmayan ve görüşmediğim biriyle yemek yediğim yazılıyor. Çok önemsemedim şu zamana dek çünkü hayatımda biri olur ise bunu kimseden sakınmak ve saklamak zorunda değilim.

Bugünkü haberin içeriği yalan olmakla beraber, esas sıkıntı kişisel verilerin koruma kanununa aykırı olarak açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olmasıdır. Hedef gösterircesine adresimi evimin fotoğraflarıyla birlikte manşet yaparak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir?

Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu. Kanuni haklarımı aramak için tüm işlemleri başlatacağımı bildiririm."