Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı ve ATV ekranlarında yayınlanan programın bu haftaki yarışmacılarından Serdar Mete'nin yaşadığı talihsiz kaza ve sonrasında meydana gelenler herkesi derinden etkiledi.

KAZA GEÇİRİP HAFIZASINI KAYBETTİ

Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kaybettiğini anlatan eşi hem ağladı hem ağlattı. 1980 doğumlu, aslen Adanalı olan ve yarışmaya Kocaeli'den katılan Serdar Mete, Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu. 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlayan Serdar Bey, evli ve 2 çocuk babası. Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor.

"KAZADAN SONRA OĞLUMU TANIYAMADIM"

Serdar Bey açıklamasında "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz" ifadelerini kullandı.

İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Serdar Mete'nin eşi ise "Çok zor bir süreç geçirdik. O benim uyuduğumu zannetti ama ben uyumadım. Oğlumun bu süreci en iyi şekilde anlatıp bağlarını kuvvetlendirmek için uğraştım" dedi. Bu sözler karşısında duygusal anlar yaşayan İmirzalıoğlu, şunları söyledi: "Çok güzel anlattınız. Fakat o uyuduğumu zannederken ben uyumuyordum sözü... Eşinizin vefası emekleri gerçekten çok belli. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz."