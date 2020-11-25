Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi. Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.
Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama
25.11.2020 - 20:34 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2014 yılından bu yana yoğun bakımda olan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Etiketler : kenan ışık,kenan ışık sağlık durumu,kenan ışık iyileşti mi?,
748954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/748954.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER