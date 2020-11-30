Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Doktorlar' dizisinin Suat’ı Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve 8 aylık bebekleri Asil’in geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hastanedeki tedavilerinin ardından ailesiyle evde karantinaya giren 51 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumlarıyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Aile fotoğraflarını paylaşan Aksoy “Covid-19 ile ilgili yaşadığımız rahatsızlıkta yanımızda olan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz. Çok iyiyiz.” ifadelerini kullandı.