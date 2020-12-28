Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu TV8’de ekranlara gelen Yemekteyiz programıyla çok sevilmiş, ancak beklenmedik bir kararla programın sunuculuğuna Seda Sayan getirilmişti. Daha sonra başka bir kanaldaki Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen Büyüktopçu’nun yerine 2021 yılında yine Seda Sayan’ın geleceği haberi izleyicilerin tepkisine sebep oldu. İkinci kez ünlü sunucunun yerine geçecek Sayan eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sosyal medya uygulaması Instagram’da takipçilerin “İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumuna sinirlenen Sayan "Hayatımda hiç̧ kimsenin ekmeğiyle oynamadım" ifadelerini kullandı.