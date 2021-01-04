Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Aylin Aslım, geçtiğimiz kasım ayında flüt sanatçısı Utku Vargı ile pandemi sebebiyle aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girmişti. Çiftten sevindiren haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya uygulaması Instagram’dan bebek beklediklerini duyurdu. 44 yaşındaki şarkıcı "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım" ifadesinde bulundu. Bu sevindiren habere birçok sanatçı arkadaşı da tebrik mesajı attı.