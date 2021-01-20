Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun 2018 yılında o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla şikâyeti üzerine görülen dava, 2019’un Nisan ayında karara bağlanmıştı. 'Hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kural’ın bu cezası ertelenmişti. Karara itiraz ederek davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyan Kural’ın avukatları itiraz dilekçesinde, "Tanık olan yan komşunun ‘duydum’ dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır" ifadesinde bulundu.



Mahkeme 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi’nin kararında "Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur" denildi. Kural’ın, bu suçlar yönünden önümüzdeki günlerde yeniden yargılanacağı öğrenildi.