Hürriyet’in haberine göre İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede Elif C.’nin ünlü sanatçıya taciz mesajları attığı ifade edildi. Şahsın 66 yaşındaki Baykal’ı sosyal medya uygulamalarında da rahatsız ettiğinin belirtildiği dilekçede: “Davalı son olarak 24 Aralık 2020’de Melek Baykal’ın saçlarına röfle yaptırdığı anın videosuna ‘Saçının röflesi olayım, aktıkça sürüneyim o lepiska saçının tellerine’ yazısını paylaşmıştır. Davalının Melek Baykal’ın adresine gelerek rahatsız etmesi ihtimali vardır. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” denildi. Mahkeme Baykal’ın tedbir talebini reddederken, ünlü sanatçı da bu karara itiraz etti.
Mesajlı taciz Melek Baykal’ı korkuttu
05.02.2021 - 11:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Melek Baykal, telefonuna mesajlar atarak kendisini rahatsız eden Elif C. adlı kişiden şikâyetçi oldu.
Etiketler : melek baykal,taciz,
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