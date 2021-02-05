Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’in haberine göre İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede Elif C.’nin ünlü sanatçıya taciz mesajları attığı ifade edildi. Şahsın 66 yaşındaki Baykal’ı sosyal medya uygulamalarında da rahatsız ettiğinin belirtildiği dilekçede: “Davalı son olarak 24 Aralık 2020’de Melek Baykal’ın saçlarına röfle yaptırdığı anın videosuna ‘Saçının röflesi olayım, aktıkça sürüneyim o lepiska saçının tellerine’ yazısını paylaşmıştır. Davalının Melek Baykal’ın adresine gelerek rahatsız etmesi ihtimali vardır. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” denildi. Mahkeme Baykal’ın tedbir talebini reddederken, ünlü sanatçı da bu karara itiraz etti.