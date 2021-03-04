Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, koronavirüse yakalandıktan sonra diziye ara vermek zorunda kalmıştı. Tedavisi için evinde karantinası devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ve yaşadığı sürece ilişkin açıklama yaptı.

"HASTALIĞIN 1-7 GÜNÜ HİÇ DE İYİ DEĞİLDİM"

Hastalığının ilk haftasında iyi olmadığını söyleyen Eda Ece, "Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de koronavirüs geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim. Şu an çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim." dedi.

"LÜTFEN KENDİNİZE DİKKAT EDİN"

Kalabalıkta çalışanları uyaran ünlü oyuncu, şöyle devam etti: "Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Neyse, hastalığım boyunca tek güldüğüm an bu filmi izlediğim andı. O kadar çok seviyorum ve gülüyorum ki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gülmek bu hayattaki en güzel şey. Hasta olan herkesin biran önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum."