79 yaşındaki Erol Evgin'den gençlik reçetesi! "Ben hep meşgulüm"

Türk pop müziğinin usta sanatçılarından Erol Evgin, 79 yaşında olmasına rağmen dinamik görüntüsü ve enerjisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun yıllardır sahnelerdeki performansıyla adından söz ettiren Evgin, bu kez genç ve zinde kalmasının ardındaki yaşam alışkanlıklarını anlattı.

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Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programının 29 Ekim'e özel bölümüne konuk olan sanatçı Erol Evgin, uyku ve beslenme düzenine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

GENÇ VE DİNÇ KALMASININ SIRRINI ANLATTI

Müzik kariyerinin yanı sıra sahne enerjisiyle de beğeni toplayan Erol Evgin, programda sağlıklı yaşam alışkanlıklarından bahsetti. Düzenli uykunun kendisi için önemli olduğunu belirten sanatçı, her gün 8 ila 9 saat uyuduğunu söyledi. Uyku düzenine özen gösterdiğini vurgulayan Evgin, bu alışkanlığının kendisini iyi hissetmesine katkı sağladığını ifade etti.

79 yaşındaki Erol Evginden gençlik reçetesi! Ben hep meşgulüm

Beslenme tercihleri hakkında da konuşan usta sanatçı, glutensiz ve laktozsuz bir beslenme programı uyguladığını açıkladı. Bu düzenin oluşturulmasında eşi Emel Evgin'in önemli rol oynadığını belirten sanatçı, beslenme konusunda eşine güvendiğini dile getirdi.

"KENDİMİ EŞİME TESLİM ETTİM"

Eşi Emel Evgin'in beslenme düzenini yakından takip ettiğini anlatan sanatçı, konuyla ilgili esprili ifadeler kullandı. Evgin, "Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni" sözleriyle eşinin desteğini anlattı.

Hayata bakış açısına da değinen 79 yaşındaki sanatçı, her konuyu kafasına takmadığını ve gereksiz endişelerden uzak durmaya çalıştığını söyledi.

79 yaşındaki Erol Evginden gençlik reçetesi! Ben hep meşgulüm

“BEN HEP MEŞGULÜM”

Sürekli meşgul olmanın ve üretmeye devam etmenin de kendisini dinç tuttuğunu belirten Evgin, çocukların mutluluğuna dikkat çekerek onların enerjisini hep hareket halinde olmalarına bağladı. Kendisi için de benzer bir yaşam tarzının geçerli olduğunu ifade eden sanatçı, "Çocuklar neden mutludur? Bir de hep meşguldür çocuklar. Ben de hep meşgulüm" dedi.

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