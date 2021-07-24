Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, başrolünü Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi isimlerle paylaştığı ve çekimleri Ayvalık'ta devam eden 'Another Self' dizisinin çekimlerine koronavirüse yakalandığı için ara verdiği iddia edilmişti.

HABERLERİ DOĞRULADI

Koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyüküstün, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, 4 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Evdeyim, oldukça iyiyim" dedi.

"4 GÜNDÜR HASTANEDEYDİM, ARTIK EVE DÖNÜYORUM"

Hastanede takılan bilekliğin fotoğrafını paylaşan sevilen oyuncu, "Merhabalar, size ancak haber verebiliyorum. Covid olduğum doğru. 4 gündür hastanedeyim. Bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.