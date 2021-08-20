Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lenf kanserine yakalandığını öğrenen ve tedavisi için Volkan komiser rolünü canlandırdığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Aksoy, annesiyle kahve içtiği bir fotoğrafı yayınlayarak tedavisinin tamamlandığını açıkladı.

Oyuncu, paylaşımında "Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle" dedi.

ANNESİNİN GENÇLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 32 yaşındaki oyuncunun annesinin genç görünümü de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Güliz İncekara için "Anne gibi değil aynı abla gibi görünüyor" yorumları yapıldı.

"SON KEMOTERAPİM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kemoterapide son seansa girdiğinin müjdesini vermiş ve "Bugün son kemoları alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy: Benden mutlusu yok Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan karakterini canlandıran ve iki ay önce lenfoma kanserine yakalandığını açıklayan genç oyuncu Boğaç Aksoy, son paylaşımıyla müjdeyi verdi.

Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy: İnşallah setlere geri döneceğim Sevilen oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Son durumu hakkında bilgi veren ve kemoterapi tedavisi aldığını belirten Aksoy, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda. Allah'ın izniyle, inşallah setlere geri döneceğim" dedi.