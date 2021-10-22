Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz'in ani bir kararla 2018'de evlendiği ve bir yıl sonrasında olaylı bir biçimde ayrıldığı Feyza Aktan'la velayet davası bir türlü sonuçlanamıyor. Karşılıklı darp, tehdit, şantaj gibi iddiaların sık sık gündeme getirildiği davanın dördüncüsü bugün basına kapalı bir biçimde gerçekleştirildi.

DAVA BASIN MENSUPLARINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.

DURUŞMA YİNE ERTELENDİ

Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan’ın avukatı, ‘’Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık’a kaldı. 14 Aralık’ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak’’ dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, ‘’Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı’’ diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor.

Özcan Deniz hakim karşısında Özcan Deniz, olaylı şekilde boşandığı eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında velayet savaşı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eski eşi Feyza Aktan ile çekişmeli velayet davasında sular durulmuyor.

Özcan Deniz’in pedagog mesaisi Özcan Deniz, 2018 yılında evlendiği Feyza Aktan’a 2019’da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini öne süren Deniz, oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.

Eski eşten Özcan Denize şok suçlama Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı çocuğunun annesi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi ile abisi Ercan Deniz hakkında suç duyurusunda bulundu.