Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının efsanevi isimleirnden biri olan ünlü aktör Kadir İnanır'ın, Denizli'de rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

"FELÇ RİSKİ TAŞIYOR"

Yerel internet sitelerinin aktardığına göre; Kadir İnanır'ın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

Usta oyuncu Kadir İnanır, 72 yaşında.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Ünlü aktör Kadir İnanır, 1949 senesinde şekerci dükkanı olan bir babanın 14. ve sonuncu çocuğu olarak Ordu'da dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Fatsa'da tamamlayan İnanır, lise eğitimi için ailesinin de onayını alarak İstanbul'a gelip, yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra 1968 senesinde katıldığı "Ses Sinema Artisti Yarışması"nda ilk 10'a kalmasıyla birlikte oyunculuk kariyerine başladı. Böylelikle doktor olma hayali kuran İnanır'ın oyunculuk yoluna girmesiyle bu ideali gerçekleşmedi. Bu yarışmadan 1 yıl sonra da "Saklambaç Fotoroman Kralı Yarışması"nda da birinci olan Kadir İnanır, oyunculuk yaptığı yıllarda eğitimine ara vermeyerek Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünden mezun oldu. İnanır, hiç evlenmemiştir ve çocuğu yoktur.

İnanır, Türk sinemasının en önemli jönleri arasında yer almış, efsane olmuş oyunculardan biridir.

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