Türkiye Gazetesi

Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde babasının vefat haberiyle sarsıldı. Kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı’nın vefatını öğrenen Şallı, Amerika’dan uçakla Türkiye’ye geldi.

Şükrü Şallı’nın cenaze töreni Bodrum Güvercinlik Mahallesinde bulunan Sudi Özkan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mumculardaki Yeniköy Mezarlığına defnedilerek gerçekleşti.





Şallı acı olayın ardından sosyal medyada hesabında reklam paylaşımına eleştiri yönelten kesime tepki gösterdi.

“Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar… ‘Pes dedirtir’ vallahi diyen Şallı ‘ Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır. Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren” diyerek tepki gösterdi.

Katıldığı bir programda sosyal medyada reklam paylaşımlarının profesyoneller tarafından yönetildiğinin altını çizen Şallı Ben babamı kaybettim, bana kimse hesap sormasın.'



"AZICIK ALLAH KORKUSU OLSUN"



Ebru Şallı, tepkilere sosyal medyada yayınladığı mesajlarla isyan etmişti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar... 'Pes dedirtir' vallahi. Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır. Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren. İnsan olmayı beceremiyorsun anladım da dene yani en azından. Senin de annen baban var değil mi? Nihayetinde sen de bir anne babadan doğdun. Azıcık bir Allah korkusu olsun!





Ebru Şallı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım



Ebru Şallı’nın babası kansere yenik düştü! Paylaşımı yürekleri dağladı Ünlü manken Ebru Şallı, gelen acı haberle yıkıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Ebru Şallı’nın babası Şükrü Şallı, hayatını kaybetti. Dün Bodrum’da babasını son yolculuğuna uğurlayan Şallı’dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

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