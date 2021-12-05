Türkiye Gazetesi

Halit Ergenç ile 12 yıllık mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel, geçen ay 3’ncü kez anne olmuştu. İlk kez bir kız çocuğu dünyaya getirme sevinci yaşayan Bergüzar Korel, kızıyla paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son olarak kızının kucağında uyuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“UFAK BİR ŞEKERLEME”

Bebeğiyle ilk kez anne-kız pozunu Instagram hesabından yayınlayan 39 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Ufak bir şekerleme..." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Bergüzar Korel’in anne-kızlı paylaşımı ise takipçilerinden tam not alırken, ünlü oyunculardan yorumlar peş peşe geldi. Korel'in fotoğrafına; Esra Erol, Ebru Akel ve Alina Boz gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Şarkıcı Alişan setlere geri dönüyor! Seksenler dizinde rol alacak Setlere ara veren ve en son Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan ünlü şarkıcı Alişan, yıllar sonra tekrardan setlere geri dönüyor. Sosyal medya hesabından setten paylaşımlar yapan Alişan, TRT 1’in sevilen dizisi Seksenler dizinde rol alacağının müjdesini verdi.

Patron kadın ezdi, suçu çalışan üstlendi Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazayı üstlenen kişinin, yalan söylediği, iş yeri sahibinin suçunu üstlendiği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı.