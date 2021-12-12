Türkiye Gazetesi

Televizyonların sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı Survivor All Star ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ilıcalı yaptığı paylaşımda "Survivor All Star için geri sayım başladı.

All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi. Ardından bugün tekrar yaptığı paylaşımda, kadroya bu sabah sürpriz bir ismin daha eklendiğini belirterek açıklama saatinin 12.00'ye çekildiğini belirtti. Ilıcalı "İşte #SurvivorAllStar Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.

İşte 2022 Survivor All Star'a katılacak ünlüler...















Survivor All Star’da Turabi damgası: Her şeyimi Survivor’a borçluyum Survivor’a üç kez katılan ve iki defa şampiyon olan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Turabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" diyerek Survivor izleyicilerini heyecanlandırdı.