Türkiye Gazetesi

Fatma Girik, geçirdiği kalça ve beyin ameliyatları sonrasında zorlu bir süreç yaşıyor. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Girik, 2022 yılını da hastane odasında karşıladı. Usta sanatçı tedavisi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum’daki evini bırakıp İstanbul’a döndü.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Yeni yılı hastanede odasında karşılayan Fatma Girik’in fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı, sosyal medyadan yayınladı. Turanlı, fotoğrafın altına “Biz 2021’i hastanede uğurluyoruz. İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir” yazdı. Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Yeşilçam’ın yıldız ismi Fatma Girik’in fotoğrafına çok sayıda yorum yapıldı. Sevenleri usta sanatçı için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Fatma Girik doğum gününde unutulmadı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşamını Bodrum'da sürdüren usta oyuncu Fatma Girik’i sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundu.

Fatma Girik: Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da kariyerine yaklaşık 200 film sığdıran Fatma Girik, evinin dört bir köşesine astığı nostaljik fotoğraflarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.