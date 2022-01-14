Türkiye Gazetesi

Antalyalı ünlü fenomen 'deli mi ne' yine dikkatleri üzerine çekti. Dünyadaki iklim değişikliğine vurgu yapmak için tehlikeli bir dalışa imza atan Fester Abdü, hipotermi tehlikesi geçirdi.

Van’a giden eski milli kanocu Abdü, soğuktan buz tutan Van Gölü'ne dalmak için hazırlık yaptı. Buz üzeri eksi 20 derece, su sıcaklığı ise 2 derece olan Van Gölü'nün 50 santim kalınlığındaki buz kütlesini iki farklı noktada baltayla parçalayan Abdü, yanındakilerin "Seni buzun altında göremeyiz, yapma" uyarılarını dinlemedi.

HİPOTERMİ TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İlk parçaladığı noktadan suya dalış yapan Abdü, diğer noktaya paletle yüzerek buz altında yaklaşık 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı.

Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı.

SÜPER KUPA FİNALİNDE SAHAYA ATLAMIŞTI

İstanbul'da 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının 14'üncü dakikasında tribünden atlayan Faster Abdü 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy ve Furkan Yaman'ın beraatine karar verilmişti.

Aylık kazançları dudak uçuklatıyor: Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik' Aylık kazançları ile dudak uçuklatan sosyal medya fenomenleri, Z kuşağının meslek tercihinde etkili oluyor. Hem tanınmak, hem de para kazanmak isteyen gençler, teknolojiyi kullanarak ayda 20 bin ila 200 bin lira arasında kazanç sağlamak için tehlikeli yollara başvurabiliyor. Uzmanlar, ebeveynleri bu konuda uyararak 'profesyonel destek' alınması gerektiğini belirtiyorlar.

Ünlü Tiktok fenomeni hayatını kaybetti (Enes Alf öldü mü?) Ünlü TikTok fenomeni Enes Çakmak (Enesalf) geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.