Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Alişan, altı ay önce biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Yaşadığı acıyı Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a anlatan Alişan, kardeşinin gidişini güçlükle kabullendiğini ve çok ağır yaralar aldığını anlattı.

“45 GÜN SONRA KENDİME GELEBİLDİM”

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Alişan, yaşadıklarını tek tek anlattı. Ünlü şarkıcı, “Yaşadığınız acı kayıptan sonra işinize ne zaman geri dönebildiniz? Tam 45 gün sonra işe döndüm. Selçuk hastanede yoğun bakımda yatarken günde 2 kere 10-15 kişiyle gidip dua ediyorduk. Kapıda bekleyip ona güzel enerji gitsin diye sohbet ediyorduk. (Ağlamaya başlıyor) 15'inci gün Buse'nin omzunda 'Eğer Selçuk'a bir şey olursa ben bir daha bu işi yapamam' demiştim. Nasıl şarkı söyleyeceğim, insanları nasıl eğlendireceğim diyordum. Kardeşim rahmetli olduktan sonra da aynı şeyleri düşündüm. 45 gün boyunca kendimle mücadele ettim. Selçuk benim sadece kardeşim değil aynı zamanda menajerimdi. Her işimde, her dakikamda yanımdaydı. Sahneye çıkıp onu görüp rahatlıyordum. Sahnede onu her göremeyişimde kahroluyorum. Yaşamayan bunları bilemez. Ateş düştüğü yeri yakar lafını başına geldiğinde anlıyorsun. Ölümün bu kadar yakın olduğunu anlayamamıştım." dedi.

“ONLA YAŞADIĞIMI ASLA UNUTMAYACAĞIM”

İlk konserine çıkarken titrediğini ve sakinleştirici ilaçlar kullandığını söyleyen ünlü şarkıcı, “İlk konserime çıkarken sakinleştirici içtim. Tir tir titriyordum. Yapamayacağımı düşünüyordum. 'Kardeşin ölmüş bir ay sonra sahneye çıkıyorsun' diye düşünenler oldu. Ama bu benim mesleğim. Ne yapayım? Yapacağım başka iş yok ki. Bugüne kadar ufak bir iki ticaret yaptım ve başarısız oldum. Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var, onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım.” dedi.

“BİRÇOK ÜNLÜ İSİMDEN DESTEK MESAJLARI ALDIM”

Yaşadığı acı olayın ardından birçok ünlünün kendisini aradığını belirten Alişan, "Hayatımda bir kere bile sohbet etmediğim Ajda Pekkan aradı. Sibel Can hemen aradı. Hülya Avşar bütün hastane sürecinde destek oldu; karşılıklı ağlaştık. Demet (Akalın) zaten aileden biri, her gün görüştük. Çağla (Şıkel) da aynı şekilde. Tanımadığım bir sürü insan aradı, çok şaşırdım. Allah hepsinden razı olsun. O zaman kendime bir söz verdim. Bundan sonra kimseyle polemiğe girip küs kalmayacağım dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeşim entübe olduğu gün arayıp bana moral verdi, her türlü yardımı yapacağını söyledi. Sağlık Bakanımız aradı. Ayrıca bütün parti ve belediye başkanları, milletvekilleri de aradı." ifadelerini kullandı.

“AİLEM OLMASAYDI HER ŞEYİ BIRAKIP GİTMİŞTİM”

Annesinin ve babasının yaşadığı acıyı da anlatan Alişan, “Henüz iyi değiller. Ben kardeşimi, onlar evladını kaybetti. Annem dışarı çıkamıyor, sadece mezarlığa ve bize geliyor. Babam ise her sabah mezarlığa gidip öğle ezanına kadar mezarlıkta duruyor. O şekilde rahatlıyor. Samimi bir şekilde söylüyorum; evli olmasaydım, çocuklarım ve yeğenlerim olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim. Yapamazdım. Şu an sadece çalışmak zorunda olduğum ve Selçuk'un emanetlerine gözüm gibi bakmam gerektiği için ayakta duruyorum. Beni hayatta tutan çocuklarım ve yeğenlerim." dedi.

“ÇALIŞMASAYDIM TOPARLANAMAZDIM”

Normal hayatına dönüş süreciyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Çalışmasaydım hiç toparlanamayacaktım. Her gün canlı yayınım bitince mutlaka kardeşimin mezarına uğrayıp öyle eve geçiyorum. Duamı ediyorum, olanları anlatıyorum. 'Merak etme, çocuklar, herkes iyi' diyorum. Bazen kimseye anlatamadığım şeyleri gidip ona anlatıyorum." dedi.

“EN AĞIR HASTAYDI”

Kardeşinin Covid-19 sürecinden de bahseden Alişan, "Entübe olduğunda doktor 'Bize gelen en ağır hasta Selçuk' dedi. Başlarda hiçbir şeyi yoktu. Hani Çin'de hastalığın ilk çıktığı zamanlar insanların bayılırken görüntüleri yayınlanıyordu ya Selçuk da aynen öyle oldu. Buna Sitokin fırtınası deniliyor." açıklamasında bulundu.

“SON VEDAMIZ OLDU”

Tedavi sürecinde kardeşinin hep yanında olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Boğazını delip kardeşimin ciğerlerine oradan hava verdiler. Bir ay boyunca işlem gördü ama suratı melek gibiydi. Bayramın ilk günü ilk defa yanına girdim, sarıldım öptüm, bayramlaştık. Son vedamız o oldu. Eve gelince doktoru 'Tekrar yüz üstü çevireceğiz' dedi. Kötü giden bir şeyler olduğunu anladım. Kardeşimin eşine haber verdim. Hemen hastaneye gittik. 3 saat sonra ölüm haberini aldık. İstiyorsun ki bunların hepsi rüya olsun, sabah kalktığında her şey geçmiş olsun ama maalesef gerçek." dedi.

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