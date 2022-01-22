Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ses getirip ilgi ile takip edilen Kırmızı Oda dizisinin, en iz bırakan karakterlerinden biri "Delikanlı Sadi" rolüyle Erkan Petekkaya olmuştu. Aylar önce, senaryodaki rolünün tamamlanması üzerine diziden ayrılan Petekkaya'nın yeniden kadroya dahil edileceği öğrenildi.

DÜŞEN REYTİNGLERE "DELİKANLI SADİ" REÇETESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı dizinin zaman geçtikçe popülerliğini yitirmesiyle birlikte, reytinglerde ilk 10’a bile girememeye başlaması sonrası çözümler düşünülmeye başlandı. Bunun üzerine TV8’in patronu Acun Ilıcalı diziye ara vereceklerini açıkladı.

Bu gelişmeler ışığında ara sıra sosyal medyada dillendirilen bir söylenti gerçek oldu. Geçen sezon Delikanlı Sadi karakteriyle Yılmaz Güney’in unutulmaz filmlerini anımsatan bir performans sergileyen ve reytinglerde farkını ortaya koyan Erkan Petekkaya’yla yeniden anlaşıldı. Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilecek ve yine Sadi’nin bol kahırlı yaşamı seyircinin beğenisine sunulacak.

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