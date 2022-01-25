Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Fatma Girik dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Ünlü sanatçı için bugün anma töreni gerçekleştirileceği açıklanmıştı ancak törenler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu. Şişli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise benzer bir paylaşımda bulunarak, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım” açıklamasını yaptı.

“BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM”

Öte yandan Fatma Girik'in cenaze detayları da belli oldu. Usta oyuncu için Teşvikiye Camii’nde tören düzenlenecek. Girik'in naaşı daha sonra Bodrum'da toprağa verilecek.



Girik bir süre önce cenazesiyle ilgili; "Neticede robot değilim bir canlıyım, bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" açıklamalarından bulunmuştu.

Usta sanatçı cenaze töreni ile ilgili yaptığı açıklamada sessiz sedasız uğurlanmak istediğini belirterek; "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" demişti.

Fatma Girik'in cenaze töreni detayları belli oldu Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze töreni detayları belli oldu. Girik'in cenazesinin Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Fatma Girik'in cenaze vasiyeti ortaya çıktı Türk Sineması'nın duayen isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı

Fatma Girik hayatını kaybetti Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.