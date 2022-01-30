Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde hayranları ile buluştu. Akalın, dinleyicilerine bir sürpriz yaparak konser alanına kar motoru ile geldi. Seyirciler, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ardından mikrofonu eline alan Demet Akalın da bir sürpriz ile karşılaştı. Dinleyicilerin arasında Cengiz Kurtoğlu ve ailesini gören şarkıcı gözlerine inanamadı. Ardından da Kurtoğlu’na bakarak "Sen benim gençliğimsin be” dedi.

Eksi 5 derecede şarkılarını söyleyen Akalın, konser sonunda yine kar motoruyla otele geçti.

İbrahim Erkal'ın Demet Akalın’a vasiyeti: Ünlü popçu ağlayarak açıkladı Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın Demet Akalın’a vasiyeti ortaya çıktı. Ünlü popçu katıldığı bir programda bu vasiyeti açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Demet Akalın Asiye’nin ailesinin 1 yıllık kirasını ödeyecek Demet Akalın, apartman yöneticileri tarafından evlerinden atılan Ateş ailesinin yeni evlerinin 1 yıllık kirasını karşılayacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Akalın dolardaki düşüşün ardından marketleri teftiş edecek Gündemle ilgili sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, düşen dövizle ilgili paylaşımda bulundu. Market fiyatlarının artmasına sitem eden şarkıcı, doların sert düşüşünün ardından “Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda” dedi.