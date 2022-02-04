Türkiye Gazetesi

Esra Erol’un programına 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif katılmıştı. Ancak genç kız programda yüzünün gözükmesini istemedi. Bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle Elif kameraların kendisini çektiğini gördü ve sinir krizi geçirdi. Ünlü sunucu Esra Erol’un programda ekran önüne çıkmak istemeyen 18 yaşındaki bir genç kızı azarlayıp bağırması tepkilere neden olmuştu.

"BİR DAKİKALIK GÖRÜNTÜYLE BENİ YARGILAMAYIN"

Esra Erol, kendisine gelen eleştirilere şu şekilde cevap vermişti:

"Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınlar ve çocuklar konusunda savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

RTÜK üyesi Okan Konuralp, Twitter hesabından bir açıklama yaparak "RTÜK, bugünkü toplantısında 'Esra Erol’da' programı için ATV’ye, “Serap Peköz’le G. Peşinde” programı için StarTv’ye yüzde 1 idari para cezası verdi. Programların içerikleri dikkate alındığında, daha yüksek bir ceza verilmesi yönündeki düşüncem nedeniyle, karara karşı oy verdim" ifadesini kullandı.



ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programını görüşen Üst Kurul, 6112 sayılı kanunda geçen yayın ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyerek, genel ahlaka, millî ve manevî değerlere aykırı hareket eden yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.