Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken 27 Ocak’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAHMUTYAZICIOĞLU’NDAN DUYGULANDIRAN CEVAP

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 5 Nisan 2021 tarihinde Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Mahmutyazıcıoğlu’nun, Ece Erken'in “Beni tanıdığın için pişman mısın?” şeklindeki sorusuna verdiği cevap izleyenleri duygulandırdı. Erken’in sorusuna ünlü avukat “Yok. Çok geç tanıştık ama” şeklinde karşılık verdi.

“KENDİ EMEĞİN, KENDİ PARAN”

Mahmutyazıcıoğlu videoda ayrıca “Ofisini benim tuttuğumu, tüm parayı benim verdiğimi söylüyorlar, ofisinin katını bile bilmiyorum” dedi. Ece Erken’e işiyle ilgili de övgüler yağdıran Mahmutyazıcıoğlu, “Kendi emeğin, kendi paran, gerçekten tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Ece Erken, kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştuğu röportajda ise şunları söylemişti:

“Hayat arkadaşımdı, inanamıyorum hala, boş yere gitti. Nasıl çıktığımı bilmiyorum evden taksiyle çıktım. Ayağından vuruldu dediler. En kötü sakat kalır bakarım kocama dedim. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Ben diyorum ki keşke ben ölseydim. Beni her toplantıya götürürdü, oturup beklerdim. O toplantıya götürmedi. Kocamı 12'yi çeyrek geçe aradım. Dedim ki niye aramadın bak bu saate kadar. Fikret Orman toplantı yapmak istemiş yoksa gitmeyecekti. Hiç ayrılmazdık ki onunla" diye konuştu.