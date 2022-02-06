Türkiye Gazetesi

Alişan ve Buse Varol çiftinin kızı Eliz 1 yaşına bastı. Ünlü çift kızlarının doğum günü için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Ünlü ikilinin paylaşımlarına takipçiler “Eşi yok", "Araları mı bozuk" yorumlarında bulundu. Buse Varol’un kızı Eliz için düzenlediği doğum günü partisine Alişan’ın katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Alişan’ın yanı sıra ailesinden kimsenin katılmadığı doğum günü partisinden paylaşılan fotoğraflarda sadece Buse Varol’un bulunması “Alişan’la araları kötü mü” yorumlarını beraberinde getirdi. Buse Varol’un kardeşinin paylaşımında Alişan’ı etiketlememesi takipçilerin radarına yakalandı.

ALİŞAN BUSE VAROL ÇİFTİ AYRILDI MI?

Alişan’ın kızı Eliz’in doğum gününü ayrı kutlaması fotoğraflarda Buse Varol’un bulunmadığı fark edildi. Alişan’ın son paylaşımında koronavirüsten vefat eden kardeşinin çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta olmaması sosyal medyada gündem oldu. İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi ayrılık çanları çalıyor şeklinde yorumlandı. İkilinin daha önce de ayrılacakları konuşulmuş ancak Alişan bu iddiaları yalanlamıştı. Bunun yanı sıra Alişan’ın yakın zamanda dostu Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum gününe katılması da iddiaları güçlendirdi.