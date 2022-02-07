Türkiye Gazetesi

Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenledi, bu partide eşi Alişan’ın olmaması dikkat çekti. Alişan ise Eliz için aile arasında bir kutlama yaptı. Bu durum “Boşanıyorlar mı?” söylentilerini beraberinde getirdi.

ALİŞAN: KADINLAR ARASINDA BİR PARTİYDİ, O YÜZDEN GİTMEDİM

Kızlarının doğum gününü ayrı yerlerde kutlayan çift, ayrılık dedikoduları için peş peşe açıklama yaptı. Alişan, “Benim için hiçbir şey önemli değil çünkü amcası Eliz'in 1. yaşını göremedi. Buse'nin düzenlediği partide kadınlar ve çocuklar vardı, erkekler yoktu. Erkeklerin katılmadığı bir partiydi o yüzden gitmedim” dedi.

BUSE VAROL: EVDEKİ PARTİYE DAVET EDİLMEDİM

Buse Varol ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Varol yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanarak şöyle konuştu:

“Kızım Eliz’in doğum günü partisini Alişan düzenledi. Son ana kadar Selçuk’un eşi Merve de gelecekti. Merve ve çocukları gelmekten vazgeçtiler. Saygı duyuyorum. Ne Merve ne de kızlarını asla sorun yapmadım. Suzan anneyle de bir sorunumuz yok. Alişan’ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelmeyecek.”

2018 yılında nikah masasına oturan çiftin 2019 yılında oğulları Burak dünyaya gelmişti. Sosyal medya paylaşımları ile birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, ikinci çocukları Eliz'i 2021 yılında kucaklarına almıştı.