Türkiye Gazetesi

OGM Pictures’ın TV8 için çektiği ‘Kırmızı Oda’ dizisi için final kararı alındı. Dizide oyuncu kadrosu her bölüm değişse de Binnur Kaya her başrolü üstleniyor. Dizinin diğer oyuncularından Meriç Aral 22. bölümde, Burak Sevinç ise 30. bölümde projeden ayrılmıştı. Dizi eski parlak reytinglerine geri dönemeyince Erkan Petekkaya kadroya dahil olmuştu. Ancak ünlü oyuncu da diziyi kurtaramadı.

REYTİNGLERİ DÜŞTÜ

Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı dizi ilk sezonunda reytinglerde üst sıralardaydı ancak sonrasında reytingler düştü. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen reytinglerinde beklenen artış olmadı. Sevilen dizi, 61. bölümde final yapacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayımlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlandı. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan doktor hanıma ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır. Yani dizideki olayların tamamı gerçek hayatta yaşanmış hikayelerden oluşmaktadır.