Türkiye Gazetesi

OGM Pictures’ın TV8 için çektiği ‘Kırmızı Oda’ dizisi için final yapıyor. Dizide oyuncu kadrosu her bölüm değişse de Binnur Kaya her bölümde başrolü üstleniyordu. Dizinin diğer oyuncularından Meriç Aral 22. bölümde, Burak Sevinç ise 30. bölümde projeden ayrılmıştı.

REYTİNGLERE YENİK DÜŞTÜ

Proje eski parlak reytinglerine geri dönemeyince Erkan Petekkaya kadroya dahil olmuştu. Ancak ünlü oyuncu da diziyi kurtaramadı. Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye dönmesine rağmen reytinglerinde beklenen artış olmadı.

“YENİ YOLCULUKLARDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE”

61. bölüm ile 18 Şubat Cuma akşamı ekranlara veda edecek olan Kırmızı Oda’nın başrolü Binnur Kaya'dan veda paylaşımı geldi. ‘Doktor Hanım’ karakterine hayat veren Kaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle."

Kırmızı Oda’ya iki başrol oyuncusu veda etti Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı, TV8’in ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda dün akşam 30. bölümüyle ekranlara geldi.

Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran, Kırmızı Oda’ya veda etti TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda dün akşam 29. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kumru’yu oynayan Aslıhan Gürbüz ve eşi Fahri'yi canlandıran Bülent Seyran diziye veda etti.