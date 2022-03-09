Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, ‘yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

“KARŞI TARAF CANIMI ACITMAK İÇİN UYDURDU”

Deniz’in 2018 yılındaki ‘basit yaralama’ suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini de belirten mahkeme, Deniz’in beraatına karar verdi. Daha sonrası bir mekanda çıkan ünlü şarkıcı sahnede içini döktü:

“Geçen sene bir velayet davasına girdim, oğlumla ilgili. Karşı taraf biraz canımı acıtmak, beni yıldırmak için bir şiddet davası uydurdu. Kariyerimin hiçbir döneminde olmayan, karakterimle, kişiliğimle bağdaşmayan bir durumla karşılaştım. Şiddet davasıyla yargılanır hale geldim. Kadına şiddet! Altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şeydi.”

“ANNESİ GÖZÜ ÖNÜNDE ŞİDDETE UĞRAYARAK BÜYÜMÜŞ BİRİYİM”

Kendisine yapılanın çok büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugün sabah şiddet davam vardı. Ve çok şükür beraat ettik. Olabilir, insanlar ‘kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır’ diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. Ben öyle biri değilim. Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğrayarak büyümüş biriyim. Dört kız kardeşini büyütmüş bir babayım. O yüzden bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum.”

Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında yeni gelişme: Kızımın yüzünde darp izleri vardı Şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Feyza Aktan’ın annesi Fatma Aktan tanık olarak dinlendi. Fatma Aktan, “Feyza’nın saçı başı dağılmış haldeydi ve yüzünde darp izleri vardı’’ dedi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar çıktı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasını kazandı. Minik Kuzey Deniz'in velayeti anneye verildi.