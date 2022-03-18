Türkiye Gazetesi

Görkemli bir düğünle dünya evine giren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden üzen haber geldi. Çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Uğur Akkuş’un, 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Maddi zorluklar yaşanan evlilikte Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş’a boşanma davası açtığı konuşulanlar arasında.

SOY İSMİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN KALDIRDI

Sosyal medya hesabından evlenir evlenmez soy ismini değiştiren Şallı’dan iddialar sonrası bir hamle geldi. Eski manken, Instagram hesabından ‘Akkuş’u sildi. Bununla da yetinmeyen Şallı, eşiyle olan mutluluk fotoğraflarını da hesabından kaldırdı. Eski mankenin eve gelen hacizlerden sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürüldü. Uğur Akkuş’un borçlarından sıkılan eski mankenin boşanma konusunda kararlı olduğu yakın çevresi tarafından söyleniyor.

Ebru Şallı - Uğur Akkuş

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

1984 yılında doğan Uğur Akkuş, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu. Üniversite hayatından sonra ticarete atılan Akkuş, dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilen iş adamı, 2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yaptı. Uğur Akkuş’un ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da doğan Ebru Şallı, Nişantaşı Kız Lisesi mezunu. 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. 2006 yılında Ebru’nun Mutfağı adlı programı sundu. Şarkıcı Ozon Orhon ile 1997 yılında evlendi. Bu evliliği kısa süren Şallı 2002 yılında Harun Tan ile dünya evine girerek podyumlara veda etti. Bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Bir süre Sinan Akçıl’la birliktelik yaşayan eski manken, 2019 yılında Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde Youtube kanalı için çekimler yapan Şallı, pilates antrenörlüğü de yapıyor.

Ebru Şallı sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere sitem etti Birkaç gün evvel babası Şükrü Şallı’yı kaybeden Ebru Şallı hakkında sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kendisini eleştirenlere önce başsağlığı dilemeyi öğren diyen Şallı “ Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar” diyerek sitem etti.

Ebru Şallı’nın babası kansere yenik düştü! Paylaşımı yürekleri dağladı Ünlü manken Ebru Şallı, gelen acı haberle yıkıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Ebru Şallı’nın babası Şükrü Şallı, hayatını kaybetti. Dün Bodrum’da babasını son yolculuğuna uğurlayan Şallı’dan duygulandıran bir paylaşım geldi.