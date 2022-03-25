Türkiye Gazetesi

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Nurgül Yeşilçay, başrol oynadığı dizinin filan yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Popüler tatil beldelerinden biri olan ve pahalılığı ile bilinen Bodrum'da bir restorana giden Yeşilçay şoku yaşadı. Nurgül Yeşilçay, bir kase çorba için 132 TL ödedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan fiyatlara isyan eden Yeşilçay, "Uçmuş bunlar ya" dedi.

Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı hikayelerle çorbanın fahiş fiyatla satılmasına tepki gösterdi.

BİR KASE ÇORBAYA 132 TL ÖDEDİ

Yemek yemek için bir mekana giden oyuncu, bir kase çorba istedi. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımla sitem etti. Instagram hesabından çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu yazdı.

Nurgül Yeşilçay geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez konuştu: İzleri geçmedi, tedavim devam ediyor Geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncunun son hali sevenlerini üzdü.

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan duyurdu: Büyük kaza geçirdim, hasar kaldı Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncu, üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla verdi.

Nurgül Yeşilçay'dan Masumlar Apartmanı çıkışı: Safiyeyi önce ben oynadım Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Etiler'deydi. Yeşilçay, TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini daha önce kendisinin oynadığını söyleyerek tartışmanın fitilini ateşledi.