Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2022, dün akşam yine çok izlenen bir bölümle ekranlara geldi. Survivor’da Hikmet, ödül oyunu sonrası atış yapmaya devam eden Nagihan’ı uyarınca tansiyon yükseldi. Olay tartışmaya dönünce tansiyon yükseldi, devreye Acun Ilıcalı girdi. Peki, Nagihan ile Hikmet arasında neler yaşandı? Nagihan-Hikmet olayı ne? İşte detaylar…

“SURVİVOR’A GELMİŞ EN LANET İNSANSIN, ÖNCE ADAM OL”

Survivor’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Sude ile parkura çıkan ve yenilen Nagihan, oyunun bitmesine rağmen atış yapmaya devam edince Hikmet'in müdahalesi ile karşılaştı. Hikmet’in kendisini uyarmasına sinirlenen Nagihan bağırmaya başladı. Araya takım arkadaşları girdi ancak sinirler yine de yatışmadı. Nagihan, Hikmet’e "Hikmet bir sus. O pis ağzını bir kapat. Beni başkalarıyla karıştırma frizbiyi kafana geçiririm. Muhatap olma benimle. Her şeye maydanoz olma, önce adam ol. Terbiyesiz. Atıyorum gel durdur beni. Sen kimsin, sabah akşam her şeyin içindesin. Survivor'a gelmiş en lanet insansın. Ancak bel altı vurursun benim gibilere. İnsanlıktan çıkarma beni" dedi.

Nagihan Karadere

“SENİN SÜLALEN GELSE BANA BİR ŞEY YAPAMAZ”

Öfkeden deliye dönen Nagihan hakaretlerini sürdürdü. Çılgına dönen yarışmacıyı arkadaşları da sakinleştiremedi. Hikmet ise Nagihan’ın sözlerine “Senin yedi sülalen gelse bana bir şey yapamaz da ben sana cevap vermeyeceğim” şeklinde cevap verdi.

Hikmet Tuğsuz

“ARTIK SABRIM KALMADI, TÜKENDİM”

Nagihan ile Hikmet arasındaki tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı konuyla ilgili yarışmacılara söz hakkı verdi. Nagihan konseyde şunları söyledi: "Ben Survivor'ı yaşamaya gelen bir kadınım. Ama Survivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Artık sabrım kalmadı. Daha önceki oyunlar da vardı. Sürekli şirinlik yapmaya çalışan Hikmet vardı ben muhatap olmuyordum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı söylemesini istemiyorum. Burada artık kalmak istemiyorum, ben tükendim."

ACUN ILICALI’DAN SERT ÇIKIŞ

Nagihan ve Hikmet arasındaki gerilim hakkında ise Acun Ilıcalı sert bir uyarı yaptı. Ilıcalı “Bugün gördüğüm kadının benim tanıdığım Nagihan ile uzaktan yakından alakası yok” dedi.

Ilıcalı, Nagihan’a “Benim sinirim bozuk diyerek burada baltayla gezemezsin, buna izin vermedim, ermeyeceğim” diye konuştu. Ilıcalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “En favori yarışmacılardan biri olabilirsin, belki de kazanma ihtimalin var o da olabilir ama bir saniye tereddüt etmem. Hiçbir yarışmacının burada iltiması yok. Bu yaptıklarını kim yaparsa sana da o yaptırımları yapacağım.

Acun Ilıcalı

NAGİHAN KARADERE’YE CEZA

Yaşananları hiçbir şekilde kabul etmediğini belirten Acun Ilıcalı Nagihan Karadere'ye bir ödülden faydalanmama cezası verdi.

Survivor’da ortalık karıştı, eski defterler açıldı! Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Nisa'dan şaşırtan iddia Survivor’ın dün akşam yayınlanan son bölümünde Nisa'nın Barış'la ilgili söylediği sözler şoke etti. Barış Murat Yağcı ile bir dönem birlikte olan Nisa Bölükbaşı, Barış’ın kendisine el kaldırdığını ve eski sevgilisinin kendisini dövdüğünü iddia etti.

Survivor’dan kovulan Semih Öztürk kendini tutamadı: Ardahan’ın duygularıyla oynadılar Survivor Ekstra programının sunuculuğunu yapan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, Survivor All Star 2022'ye veda eden Ardahan Uzkanbaş’ın elenmesi ile ilgili şaşırtan yorumlar yaptı. Öztürk, Twitter hesabından “Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan'ı bugünlere kullanmak için sakladılar, Ardahan’ın duygularıyla oynadılar” ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da konseye Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Açıklayamayacağım sıkıntılarım var Survivor All Star’da dün akşam yine heyecanlı anlar yaşandı. Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı’nın konuşması karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ilıcalı, Nagihan'a oyunlarda gergin göründüğünü belirtti. Bunun karşısında sevilen yarışmacı “Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var” şeklinde cevap verdi.