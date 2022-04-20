Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradı silahlı saldırı sonrasında öldürülmesinin ardından, olayın yankıları sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından sık sık mirasla ilgili iddialar ortaya atılırken Ece Erken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

SAATİNİ SATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini, 15 milyon liraya sattığı iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanlayan Erken yeni bir paylaşım yaptı.

MEĞER HEPSİ AÇMIŞ

Ece Erken yaptığı paylaşımda "Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diyerek şunları söyledi:

"Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız."

Eşi öldürülen Ece Erken ile ilgili şaşırtan ‘saat’ iddiası Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ocak ayında bir balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Ünlü sunucu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Banka hesabı bloke edilen Ece Erken çileden çıktı: Bu işin peşini bırakmayacağım Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu öldürülen Ece Erken'in banka hesabı bloke edildi. Sosyal medya hesabından ateş püsküren ünlü sunucu, “Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Şafak’ın ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış. Ben Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu isem bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı Geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.